OL : Après le départ de Diego Moreira, les regrets pour Pierre Sage

Le prêt de Diego Moreira à l’OL a été écourté pour son retour à Chelsea cet hiver. Mais Pierre Sage aurait bien préféré un autre sort pour le joueur.

OL : Pierre Sage aurait préféré garder Diego Moreira

Diego Moreira n’est resté à l’Olympique Lyonnais que seulement cinq mois, alors qu’il était prêté pour une saison. En manque de temps de jeu, le jeune attaquant a préféré opter pour un retour à Chelsea pour un autre prêt ailleurs. En neuf rencontres toutes compétitions confondues, il n’a pas réussi à se montrer décisif. Âgé seulement de 19 ans, Diego Moreira a une bonne marge de progression et c’est ce qui donne des regrets à Pierre Sage, qui aurait bien aimé le garder encore au moins jusqu’à la fin de la saison. En conférence de presse, l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais a confié qu’il aurait « bien aimé travailler dans la durée avec lui bien aimé travailler dans la durée avec lui ». Le technicien de 44 ans « pense qu’il a une énorme marge de progression ».

Diego Moreira devrait terminer la saison à Chelsea

C’est un scénario qui était prévisible. Voir Diego Moreira retourner chez les Blues de Chelsea est loin d’être surprenant puisque la direction du club anglais avait introduit dans la clause du joueur, lors de son prêt, le droit de le rappeler à tout moment. Un droit que le club anglais a exercé pour rapatrier son ailier gauche cet hiver, mais qui ne pourra pas quitter le club avant la fin du marché hivernal. Pour avoir déjà joué avec Chelsea en EFL Cup puis avec les Gones, Moreira ne peut plus jouer pour un autre club avant la fin de cette saison. Il a déjà joué pour deux clubs et le voir jouer pour un troisième club cette même saison n’est plus possible. Cependant, il peut être prêté mais ne jouera pas en match officiel.