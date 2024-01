OL : Gift Orban déjà au cœur d’une grosse polémique

Gift Orban est l’Olympique Lyonnais depuis seulement quelques jours. Mais l’attaquant nigérian se tape déjà une mauvaise image, se mettant déjà à dos une bonne partie du vestiaire des Gones.

OL : Gift Orban mal parti chez les Gones ?

A la recherche de renforts offensifs, John Textor n’a pas hésité à sortir le chéquier pour s’offrir Gift Orban. L’attaquant nigérian est arrivé en provenance de La Gantoise pour un contrat de quatre ans, contre la somme de 12 millions d’euros. C’est une bonne pioche pour l’Olympique Lyonnais qui compte désormais dans ses rangs un joueur décrit comme un buteur à fort potentiel. Devenu le premier footballeur nigérian à porter la tunique lyonnaise, Orban semble ne pas connaître une meilleure intégration dans le vestiaire.

Vendredi, le journaliste Romain Molina a fait une révélation surprenante sur l’arrivée de l’international nigérian. A peine arrivée que Gift Orban se serait mis à dos une bonne partie du vestiaire de l’OL. L’attaquant qui a débarqué chez les Gones seulement le 18 janvier dernier est déjà décrit comme un joueur « infect à l’entraînement ». A en croire les informations du site Olympique et Lyonnais, le natif de Benue, au Nigeria, aurait une attitude très « borderline ». Des faits inquiétants révélés sur le joueur de 21 ans mais qui ne seraient pas si graves que ça.

Gift Orban, pas de quoi s’alarmer

Pendant que plusieurs sources évoquent le nom du joueur comme étant source de tension à l’Olympique Lyonnais, L’Equipe prend le contre-pied et calme le jeu. Si Hugo Guillemet du quotidien français laisse entendre qu’il y a bien un problème avec Orban, il assure cependant que la recrue lyonnaise serait plus « très entière » et « maladroite ». Pour rappel, le buteur nigérian a fait ses débuts à Lyon vendredi lors d’une défaite 3-2 contre Rennes, entrant en jeu à la 46e minute de jeu.