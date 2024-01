Mercato RC Lens : Massadio Haïdara, Haise fermé à un départ

Massadio Haïdara devrait quitter le RC Lens d’ici la fin du mercato pour le FC Nantes. Une hypothèse qui se précise avec le départ de Quentin Merlin à l’OM. De quoi donner déjà des regrets à Franck Haise, qui aurait voulu le voir rester au club.

Mercato OM : Le départ de Massadio Haïdara de Lens se précise

Les choses avancent positivement pour le FC Nantes dans sa quête d’attirer Massadio Haïdara. Très courtisé par les Jaune et Vert, l’arrière gauche devait encore attendre le départ très attendu de Quentin Merlin à l’Olympique de Marseille. C’est désormais chose faite puisque le jeune international français s’est officiellement engagé ce vendredi au profit du club phocéen. Une annonce qui devrait précipiter le départ de Haïdara du Racing Club de Lens. L’international malien est la cible identifiée par les canaris pour combler le départ de merlin.

Franck Haise pas favorable au départ de Massadio Haïdara

La tendance se confirme de plus en plus et Franck Haise ne pourra rien y faire. Les dirigeants du RC Lens seraient d’accord pour laisser partir Massadio Haïdara chez les Nantais. L’arrière gauche n’a d’ailleurs disputé que dix petits matchs cette saison. Une statistique qui est loin d’avoir découragé l’entraîneur lensois, puisqu’il n’est pas pour un départ du Malien. Haise a clairement signifié qu’il n’a jamais voulu le départ du joueur de 31 ans.

Malgré son faible temps de jeu, Haïdara « est un pilier du vestiaire », selon Franck Haise. Le technicien français confirme les discussions entre Joseph Oughourlian et son homologue nantais pour le transfert du joueur. Loin d’être contre ses dirigeants, l’homme de 44 ans assure qu’il n’y a aucune tension mais qu’il n’a pas envie de voir le joueur partir. Son départ serait un coup dur pour les Sang et Or, qui ont déjà perdu Faitout Maouassa, dont le prêt a été rompu.