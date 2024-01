Mercato PSG : Sergej Milinkovic-Savic, future star du Paris SG ?

À la recherche d’un milieu de terrain expérimenté, le PSG pourrait ramener Sergej Milinkovic-Savic, sous contrat à Al-Hilal, en Europe d’ici la fin du mercato hivernal.

Mercato PSG : Sergej Milinkovic-Savic se propose au Paris SG

Six mois seulement après son départ de la Lazio Rome contre un chèque de 40 millions d’euros, Sergej Milinkovic-Savic ne se sentirait pas à son aise en Arabie saoudite. Le milieu de terrain de 28 ans souhaiterait déjà quitter les rangs d’Al-Hilal lors de ce mercato hivernal. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2026 en Saudi Pro League, l’international serbe aimerait retrouver l’Europe le plus rapidement possible.

Dans cette optique, les représentants de Sergej Milinkovi-Savic seraient entrés en contact avec les dirigeants du Paris Saint-Germain « afin de proposer leur joueur, qui souhaite (déjà) quitter l’Arabie Saoudite », selon les informations de PSG Inside Actus. Désireux d’offrir la meilleure équipe possible à Luis Enrique, le Paris SG aimerait faire une autre recrue cet hiver, en plus de Gabriel Moscardo et Lucas Beraldo.

Outre un défenseur, le conseiller football du club de la capitale française surveillerait aussi la situation des milieux de terrain. Le portail spécialisé assure ainsi que le PSG serait intéressé par le profil de Milinkovic-Savic, mais l’affaire serait encore loin d’être dite.

Grosse concurrence pour Sergej Milinkovic-Savic

Outre les pistes Joshua Kimmich et Florian Wirtz, le Paris Saint-Germain explore également des opportunités en Arabie saoudite. Cible de longue date des Rouge et Bleu, Sergej Milinkovic-Savic serait d’accord pour rejoindre la bande à Kylian Mbappé dès cet hiver. Selon PSG Inside Actus, le Champion de France en titre n’aurait pas fermé la porte, mais le salaire démesuré de l’ancien métronome de la Lazio Rome poserait problème.

Toujours selon la même source, la Juventus Turin et Arsenal auraient aussi été contactés par le clan Milinkovic-Savic. De plus, le club parisien renouvelle son intérêt pour Gabri Veiga, une cible précédente qui pourrait finalement rejoindre les rangs de l’effectif dirigé par Luis Enrique.