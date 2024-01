Mercato OM : C’est officiel ! Quentin Merlin est Marseillais !

Comme attendu après la dernière sortie médiatique de son coach Jocelyn Gourvennec, le latéral gauche Quentin Merlin quitte le FC Nantes pour rejoindre l’OM.

Mercato OM : Jocelyn Gourvennec a vendu la mèche pour Quentin Merlin

De passage en conférence de presse ce vendredi après-midi, Jocelyn Gourvennec a tué le suspens concernant le transfert de Quentin Merlin à l’Olympique de Marseille. Selon l’entraîneur du FC Nantes, il est difficile de lutter contre les cadors de Ligue 1 durant les périodes de mercatos.

« Quand on est un club comme le FC Nantes, à l’instar de 80% des clubs français, et qu’un gros club français se met sur un de vos joueurs, c’est terminé. Le joueur, on l’a perdu. Jusqu’au bout, Quentin est resté pro même s’il a vécu des moments plus compliqués ces derniers jours. J’ai conscience qu’il y a des soucis plus graves… C’est toujours délicat de fermer la porte à un joueur, car au final, le joueur est impacté et personne n’est gagnant », a déclaré Jocelyn Gourvennec.

Quelques heures seulement après cette sortie médiatique du technicien français, le FC Nantes a annoncé le départ de son arrière gauche Quentin Merlin pour l’OM. « Le FC Nantes et l’Olympique de Marseille ont trouvé un accord pour le transfert définitif de Quentin Merlin. Merci pour tout Quentin. Le Club te souhaite tout le meilleur pour la suite », écrit le FC Nantes sur son site officiel.

Quentin Merlin s’engage en faveur de l’OM jusqu’en juin 2028

Après plusieurs jours de négociations, Pablo Longoria est parvenu à faire craquer Waldemar Kita. À la recherche d’un titulaire au poste de latéral gauche pour compenser le départ de Renan Lodi à Al Hilal, le président marseillais a trouvé un accord avec son homologue nantais pour Quentin Merlin. Formé à la Beaujoire, l’international espoir français quitte donc le FCN pour rejoindre la Canebière cet hiver.

Le club phocéen a officialisé ce vendredi la signature du latéral gauche nantais jusqu’en juin 2028. Selon plusieurs sources concordantes, le montant de l’opération est estimé à 12 millions d’euros. Titulaire au FC Nantes, Quentin Merlin va devoir se battre pour avoir sa place au sein de l’effectif de Gennaro Gattuso puisqu’il sera en concurrence avec une autre recrue hivernale, Ulisses Garcia.