Mercato OM : Jérôme Rothen annonce l’arrivée de Zinédine Zidane

Ancien milieu offensif de l’OM, Jérôme Rothen pense que la légende française Zinédine Zidane pourrait prochainement remplacer Gennaro Gattuso sur le banc marseillais.

Mercato OM : Zinédine Zidane refuse le poste de sélectionneur d’Algérie

Après l’élimination de l’Algérie dès la phase de poules de la Coupe d’Afrique des Nations, Djamel Belmadi a rendu sa démission. Selon L’Équipe, la Fédération Algérienne de Football a proposé à Zinédine Zidane de devenir le nouveau sélectionneur des Fennecs. Mais l’ancien entraîneur aurait poliment refusé le poste. Lors d’une récente interview accordée au média Carré, Luca Zidane, l’un des quatre fils de l’icône française, ne s’est pas défilé.

Pour le gardien de but de 25 ans, « ce n’est pas tabou de parler de mon père pour Marseille, mais on n’en parle pas trop », assure l’ancien portier madrilène, avant d’indique que « quoi qu’il arrive, c’est lui qui prendra la décision d’où il veut aller entraîner, et on sera contents de sa décision. » Par contre, « le voir au PSG serait plus compliqué », ironise Luca Zidane. Et justement, Jérôme Rothen croit savoir que Zizou a refusé l’offre de son pays d’origine par rapport à l’Olympique de Marseille.

Zinédine Zidane attend l’appel de l’OM

Sur les antennes de RMC Sport, Jérôme Rothen a laissé entendre que Zinédine Zidane a repoussé la possibilité de remplacer Djamel Belmadi à la tête de la sélection algérienne parce qu’il aspire à entraîner l’Olympique de Marseille dans un futur proche. « Il attend l’OM. Je vous envoie la bombazo », a lâché le consultant sportif avant d’ajouter :

« il ne va pas attendre les Bleus pendant cinq ans. Le Real Madrid, il y est déjà allé une deuxième fois, c’est mort. Il ne voulait pas aller en Angleterre, ç’a été confirmé par son ami Christophe Dugarry. Donc l’Olympique de Marseille, il attend l’OM. » Les supporters de l’Olympique de Marseille en rêvent.