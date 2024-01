Mercato RC Lens : Faitout Maouassa annoncé sur le départ

Faitout Maouassa n’ira pas au bout de son aventure au Racing Club de Lens. Le prêt du défenseur sera écourté pour un départ en Espagne.

Mercato RC Lens : Faitout Maouassa se dirige vers Grenade

Auteur de trois petits matchs cette saison en Ligue 1, Faitout Maouassa n’ira pas à la fin de la saison au Racing Club de Lens. Prêté au club en provenance du FC Bruges jusqu’à la fin de la saison, le joueur de 25 ans devrait quitter le club dans les prochaines heures. Il va mettre fin à son aventure en écourtant son prêt chez les Sang et Or. Selon les informations de L’Equipe, le club artésien et l’arrière gauche sont à une étape très avancée dans les discussions pour la rupture du prêt de Faitout Maouassa. L’ancien rennais devrait prendre la direction de l’Espagne ce jeudi où il serait attendu en Andalousie. La même source indique que Maouassa doit s’engager au profit de Grenade, l’actuel 19e de Liga, qui a fait du Français sa priorité pour cet hiver.

Faitout Maouassa en difficulté à Lens

Depuis le début de la saison, Faitout Maouassa n’a connu que deux titularisations au Racing Club de Lens. C’était lors des deux derniers matchs des Sang et Or, qui restent désormais sans doute les derniers de son séjour à Bollaert. Il n’a jamais réussi à se faire une place de choix dans le groupe de Franck Haise où il est barré par la concurrence Deiver Machado et Massadio Haïdara. Tous deux lui ont été préférés notamment lors de la première partie de la saison. Et comme pour en rajouter à sa peine, les Sang et Or ont enregistré cet hiver l’arrivée de Jhoanner Chavez au poste d’arrière gauche. Toutes compétitions confondues, Faitout Maouassa a disputé en tout quatre matchs avec les Lensois avec un but marqué même en Coupe de France.