Mercato OL : David Carmo a choisi sa destination

Pisté par l’Olympique Lyonnais cet hiver, David Carmo est sur le point d’échapper à John Textor. Il se dirige finalement en Grèce.

Mercato OL : David Carmo se dirige vers l’Olympiakos

Cible de longue date de l’Olympique Lyonnais cet hiver, David Carmo est sur le point de poser un gros lapin à John Textor. Alors que l’OL tenait l’avance sur le dossier pour une signature imminente, les choses semblent finalement tourner dans le mauvais sens. C’est désormais en Grèce, plus précisément à l’Olympiakos, que le jeune défenseur portugais se dirige. Son transfert est d’ailleurs imminent selon Fabrizio Romano. L’Italien révèle qu’un accord est conclu entre le club grèc et le FC Porto. David Carmo sera ainsi prêté pour 250 000 euros plus 250 000 euros supplémentaires au cas où l’Olympiakos serait champion de Grèce en fin de saison. A cela s’ajoute une option d’achat fixée à 18 millions d’euros, avec son vol et sa visite médicale déjà programmés.

David Carmo, un camouflet pour l’OL

Le Portugais va donc signer dans les prochaines heures en Grèce pour tenter de se relancer et gagner du temps de jeu. David Carmo était pourtant proche de devenir un joueur de l’Olympique Lyonnais cet hiver. John Textor a entamé tôt les discussions avec le FC Porto pour la signature du joueur. Le jeune défenseur était intéressé mais n’a finalement pas été convaincu au point de préférer une autre destination que celle lyonnaise. La cellule de recrutement des Rhodaniens va devoir maintenant se tourner vers d’autres pistes pour poursuivre sa quête d’une recrue défensive cet hiver. Parmi les profils identifiés, on évoque le nom d’un certain Jhon Lucumi, un Colombien évoluant à Bologne, en Italie.

En attendant de connaître la prochaine recrue, l’Olympique Lyonnais a déjà enregistré quelques renforts cet hiver avec les signatures des Brésiliens Lucas Perri et Adryelson venus de Botafogo de l’ailier belge Malick Fofana et du buteur nigérian Gift Orban. Dans le sens inverse, Lyon compte trois départs avec Mamadou Sarr prêté en Belgique à Molenbeek, Jeffinho qui file à Botafogo alors que Tino Kadewere est prêté à Nantes.