Mercato PSG : Bruno Guimarães est arrivé à Paris

Courtisé par le Paris Saint-Germain pour cet hiver, Bruno Guimarães séjourne actuellement à Paris pour des raisons bien précises.

Mercato PSG : Bruno Guimarães prêt à forcer la main à Newcastle ?

Luis Campos mène depuis plusieurs jours la course pour la signature de l’international brésilien. Mais Newcastle ne semble pas prêt à le laisser filer. Pourtant, Bruno Guimarães aurait fait le choix de rejoindre le Paris Saint-Germain dès que possible. Un choix qui pourrait se concrétiser cet hiver ou l’été prochain. C’est en tout cas ce que laissent croire les informations révélées par Sport. Le journal indique que le milieu de terrain séjourne actuellement dans la capitale française et pourrait en profiter pour forcer son départ de Newcastle. Comme par hasard, la même source indique que le représentant de Guimarães serait à Paris depuis une semaine. Mais cette fois, c’est pour boucler le dossier relatif à la signature de Gabriel Moscardo. Après plusieurs semainses de suspense, il a enfin signé sontrat au PSG, mais devra être opérer avant de tenter de retrouver la coméptition.

A en croire Sport, Luis Enrique aurait proposé à ses dirigeants d’entamer des négociations avec Bruno Guimarães. L’entraîneur du Paris Saint-Germain le veut dès cet hiver dans son effectif. Dans le même temps, on annonce que le ôtéBréislien aurait même communiqué son désir de quitter les Magpies immédiatement. De leur côté, les Anglais pourraient bien finir par craquer devant une offre difficile à refuser. Ils font face à des pertes financières qui pourraient les obliger à accepter une offre raisonnable. Mais pour boucler le dossier, Nasser Al Khelaïfi devra s’attendre à faire un gros effort financier puisque la clause libératoire de Guimarães, joueur âgé de 26 ans, est de 100 millions d’euros.